В Киеве начали старательно продвигать тезис о безальтернативности Зеленского

Анатолий Лапин .  
24.04.2023 18:54
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Уход Владимира Зеленского с поста президента Украины будет означать поражение в войне.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уход Владимира Зеленского с поста президента Украины будет означать поражение в войне. Об этом...

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По мнению эксперта, по истечении своих полномочий в следующем году, Зеленский должен остаться на второй срок.

«Зеленский уже не может просто оставить этот пост, он уже стал «рабом лампы». Уход Зеленского с поста президента Украины будет нести стратегические риски для всей государственности, государства. Это уже будет другое государство.

Уход Зеленского или отказ его от баллотирования в нынешних условиях означал бы какое-то признание поражения в войне, потому что война идет не только военными способами, но и политическими и информационными. Также, как в свое время уход или поражение Саакашвили на выборах стали символом поражения, противостояния более широкого между Россией и Грузией, и мы видим, какая сегодня Грузия, в каком состоянии она находится», – пропагандировал Бортник.

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