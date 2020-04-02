02.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Медицина, Политика, Происшествия
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В Киеве начали умирать зараженные




В украинской столице зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семидесятилетний человек, к сожалению, умер», – сказал Кличко.

На сегодняшний день в Киеве коронавирус лабораторно диагностирован у 161 человек. Экспресс-тестами протестировано почти 2200 человек, лабораторно обработано 1200 анализов, еще 404 анализа находятся на исследовании.

«Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом «воспаление легких», – отметил мэр.

За все время в Киеве 12 человек вылечилось, большая часть из них были госпитализированы в Александровской больнице. За последние сутки выявлено 26 новых случаев, в том числе 10 женщин возрастом от 36 до 60 лет. Госпитализировано 18 больных. 11 заболевших в настоящее время лечатся дома, на самоизоляции.

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