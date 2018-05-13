13.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

14 552 просмотров

В Киеве начались разборки после поражения ВСУ под Горловкой

Командование «Операции объединенных сил» всерьёз обеспокоено военными поражениями под Горловкой.

Об этом во время брифинга рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В ходе совещания Наев устроил разнос командующему ОТГ «Восток» генералу Краснооку и командиру 24-й бригады полковнику Гудзь. Он обвинил их в неспособности организовать боевые действия, в том числе, ведении прицельного огня артиллерии и танков. По его словам, выпущен вагон снарядов, а поражены только два мирных жителя и дома в Горловке и Зайцево. Даже украинская разведка не подтвердила потери боевой техники, вооружения и личного состава ВС ДНР», – рассказал капитан.

В штаб 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также 1-й и 3-й механизированные батальоны этой бригады направлена комиссия штаба ООС для выяснения причин и наказания виновных.

«Прибывшие проверяющие уже сделали вывод о неспособности ряда должностных лиц этих подразделений выполнять боевые задачи. Не исключено, что командование 24-й бригады и указанных механизированных батальонов, невзирая на понесенные потери, в ближайшие дни бросит в бой больше имеющихся сил и средств, чтобы «усидеть» на своих должностях и «добыть» такую необходимую Наеву победу накануне приезда Порошенко», – резюмировал Безсонов.