В Киеве начались уличные бои

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Новости Украины

Киевлян просят вступать в противоборство с наступающими на столицу российскими подразделениями.

Об этом в своем блоге сообщает министерство обороны Украины.

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«На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливайте коктейли «Молотова», обезвреживайте оккупантов! Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!», – говорится в сообщении.

При этом киевляне сообщают, что в городе слышны перестрелки, в частности на Лукьяновке, что уже достаточно близко к центру.

Многие местные жители прячутся в метро или подвалах

«Крик, шум, паника, плач детей», – описывает ситуацию один собеседников «ПолитНавигатора», находящийся в подвале.

Также появились фото бронетехники на улицах Киева.