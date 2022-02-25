В Киеве начались уличные бои

25.02.2022  11:26 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Украина
Новости Украины

Киевлян просят вступать в противоборство с наступающими на столицу российскими подразделениями.

Об этом в своем блоге сообщает министерство обороны Украины.

Киевлян просят вступать в противоборство с наступающими на столицу российскими подразделениями. Об этом в...

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«На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливайте коктейли «Молотова», обезвреживайте оккупантов! Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!», – говорится в сообщении.

При этом киевляне сообщают, что в городе слышны перестрелки, в частности на Лукьяновке, что уже достаточно близко к центру.

Многие местные жители прячутся в метро или подвалах

«Крик, шум, паника, плач детей», – описывает ситуацию один собеседников «ПолитНавигатора», находящийся в подвале.

Также появились фото бронетехники на улицах Киева.

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