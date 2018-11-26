В Киеве началось украинское ГКЧП

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Заявление Петра Порошенко о необходимости введения военного положения – это попытка отмены президентских выборов, равносильная государственному перевороту.

Об этом заявил бывший замглавы президентской администрации Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну ладно бы военное положение в регионе Азовского моря, а во Львове и Черновцах зачем военное положение вводят? Там на кого напали? Сегодняшнее заседание Совбеза – полная копия ГКЧП. Это попытка государственного переворота. Заключительные последствия для заговорщиков прогнозирую полностью аналогичные», – заявил Портнов.

«Порошенко решили запустить авантюру с переносом выборов через введение военного положения. После спровоцированной ситуации с кораблями в Керченском проливе Совбез выносит на рассмотрение Рады решение о введении ВП на 60 дней. Во время Иловайска не вводили. Во время Дебальцево не вводили. Во время Крыма весной 2014 года не вводили. Когда шла большая война. А инцидент с кораблями – тут же необычайно быстрая реакция. Не исключено, это было заранее спланировано.

Как нам рассказали депутаты из президентского лагеря, главная цель – перенос выборов президента на осень. Плюс – зачистка СМИ, политического поля и приручение крупного бизнеса. Окончательное уничтожение остатков демократии. Уничтожение перспектив смены курса страны. Консервация нынешнего мрака и беспредела на долгие годы.

Проголосует ли Рада? Возьмут ли на себя депутаты ответственность за соучастие по сути в государственном перевороте, который готовит Порошенко под видом военного положения?» – рассуждает главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва, вынужденный покинуть Украину после преследования силовиков.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш полагает, что депутатов Верховной Рады будут склонять к нужному Порошенко голосованию.

«Сейчас ряд народных депутатов находятся в мучительном выборе: «Как завтра не продешевить?». Ведь они должны подарить власть. А она – бесценна. Во второй декаде декабря должен начаться избирательный процесс. А к 27.01 проходить активная фаза выдвижения и регистрации кандидатов. Но падающий рейтинг, т.е. военное положение все меняет», – пояснила Лукаш.