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В Киеве начался мандраж, что Украину перемелет в конфликте России с Западом
Ситуация вокруг отравления экс-офицера ГРУ РФ и предателя Сергея Скипаля может быть тактически полезной для Украины, но стратегически несет проблемы.
Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.
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«Это углубление глобальной турбулентности противоречия между такими тектоническими плитками как Китай, США, Евросоюз и Россия. Углубление этого трения и создание новых дисбалансов для таких слабых государств как Украина чревато проблемами. Если мы не будем быстро реагировать на такие вызовы, это чревато нашим опрокидыванием и дезинтеграцией, разрушением, как это неоднократно происходило в истории», – сказал Романенко.
Метки: глобальное противостояние, Сергей Скрипаль, Юрий Романенко
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