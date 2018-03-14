14.03.2018, Москва, Елена Острякова

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В Киеве начался мандраж, что Украину перемелет в конфликте России с Западом

Ситуация вокруг отравления экс-офицера ГРУ РФ и предателя Сергея Скипаля может быть тактически полезной для Украины, но стратегически несет проблемы.

Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.

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«Это углубление глобальной турбулентности противоречия между такими тектоническими плитками как Китай, США, Евросоюз и Россия. Углубление этого трения и создание новых дисбалансов для таких слабых государств как Украина чревато проблемами. Если мы не будем быстро реагировать на такие вызовы, это чревато нашим опрокидыванием и дезинтеграцией, разрушением, как это неоднократно происходило в истории», – сказал Романенко.