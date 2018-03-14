14.03.2018, Москва, Елена Острякова
  3 545 просмотров
Политика, Россия, Украина

В Киеве начался мандраж, что Украину перемелет в конфликте России с Западом


Ситуация вокруг отравления экс-офицера ГРУ РФ и предателя Сергея Скипаля может быть тактически полезной для Украины, но стратегически несет проблемы.

Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Это углубление глобальной турбулентности противоречия между такими тектоническими плитками как Китай, США, Евросоюз и Россия. Углубление этого трения и создание новых дисбалансов для таких слабых государств как Украина чревато проблемами. Если мы не будем быстро реагировать на такие вызовы, это чревато нашим опрокидыванием и дезинтеграцией, разрушением, как это неоднократно происходило в истории», – сказал Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть