В Киеве начинается травля Филарета

18.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Пропагандисты, обслуживающие захвативший на Украине власть националистический режим, начинают травлю престарелого главы раскольнического «киевского патриархата» Филарета, который принялся публично выяснять отношения с молодым конкурентом Епифанием, главой созданной Петром Порошенко еще одной раскольнической «Православной церкви Украины».

Работавший на администрацию уходящего президента Петра Порошенко политолог Владимир Фесенко в своем блоге заявил, что Филаретом движет жажда власти и гордыня.

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«Обидно и грустно смотреть на демарш Филарета. Вспомните, как отходил от церковной власти Любомир Гузар, и сравните с поведением Филарета. Какая жажда власти у этого человека … Гордыня – это смертный грех, особенно для священнослужителя», – написал Фесенко.

Интересно, что ранее Фесенко избегал подобных оценок в адрес Филарета, которого еще недавно украинская пропаганда превозносила как совесть нации и образец духовного лидера.

Хотя, если бы Фесенко был объективен, он бы не мог не заметить, что нынешняя ситуация повторяет начало 1990-х, когда Филарет, проиграв выборы Московского Патриарха, решил примкнуть к лагерю украинских сепаратистов и ушел в раскол, за что впоследствии был предан анафеме Русской Церковью.