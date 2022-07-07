В Киеве начинают обвинять союзников: «Запад нам сорвал сепаратный мир с Россией»

07.07.2022  20:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад дал понять Украине, что ни в каком виде не допустит диалога Киева с Москвой, и дал установку на продолжение войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад дал понять Украине, что ни в каком виде не допустит диалога Киева с...

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«Запад не дал нам договориться о сепаратном мире с Россией в Стамбуле. Потому что фактически это был сепаратный мир. Без Запада. Мы сами договаривались с россиянами, и были такие-то условия. Видимо, тогда, может быть Буча сыграла роль, может то, что из-под Киева они начали выводить войска. Может быть, Борис Джонсон, прилетал и так далее…

Дали понять, что Запад эту сделку не признает. Сепаратный мир между Украиной и Россией не будет признан. Поэтому можно воевать, тем более вы показываете свои успехи, а мы вас поддержим», – рассуждал Карасев.

Он также посеял сомнения в том, что США совместно с Западом и дальше будут поддерживать Украину, поставляя новые вооружения.

«Вот у меня теперь вопрос. Смогут они нас поддерживать дальше? Качественно менять техническую составляющую войны. Потому что сейчас идет гонка техники и технологий военных: больше снарядов, танков, пушек, ствольная и ракетная артиллерия.

Готовы ли они в эту гонку втянуться на нашей стороне или нет? Почему это важно? Потому что, если Запад не признает сделку, любую, вот навяжет кто-то нам, неважно кому, Россия навяжет, то это партизанская война», – считает политолог.

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