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27.08.2021 11:09 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
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В Киеве начинаются митинги за восстановление ядерного статуса Украины

Новости УкраиныНа встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться 31 августа, президент Украины...

На встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский должен потребовать выполнения «Будапештского меморандума» или заявить, что страна обзаведется ядерным оружием.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фарион, с этими требованиями украинские националисты выйдут на Майдан накануне визита Зеленского в Вашингтон.

«Америка вместе с Россией забирали у Украины статус ядерного государства. Потому мы выходим на Майдан с требованием возвращать Украине этот ядерный статус. И не нужно говорить, что это невозможно. Когда-то Иван Франко в 1900 году написал свою гениальную статью «За границами возможного». Рано или поздно любое невозможное становится возможным, если нация внутренне к этому готова», – сказала политик.

«Зеленский Владимир Александрович, вы должны Байдену, улыбчивому и счастливому, сказать, что никакой «формулы Штайнмайера», потому что «формула Штайнмайера» – это формула Путина. И не нужно подменять фамилии. Потому что, господин Байден, скажите, пожалуйста мне, президенту Украины, почему в минском формате представители Германии и Франции, если будапештский формат – это США, Великобритания, Франция, это потом присоединился Китай. Мы хотим реализовать это очень важное международное соглашение, чтобы доказать миру, что мы реально эти международные соглашения выполняем», – считает националистка.

«Поэтому должно быть резкое переформатирование внешней политики. И если Зеленскому хватит сил это высказать президенту Байдену, то это, возможно, даст шанс нашей стране в конце концов выйти из путинского минского формата. Потому что Путин при каждом случае напоминает нам о том, что нет альтернативы «Минску», а Зеленский должен сказать, что есть альтернатива, господин Байден, выполняйте эти обязательства, которые вы давали тогда, когда лишали нас ядерного статуса и ядерного потенциала», – заявила Фарион.

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