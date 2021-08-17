В Киеве наци подрались с полицаями из-за советских декораций

17.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве радикалы подрались с полицией из-за художественной инсталляции, которую власти установили возле Майдана на бывшей улице Институтской, где в 2014 году снайперами были расстреляны боевики Евромайдана.

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Инсталляция была посвящена грядущему 30-летию т.н. независимости Украины и включала сцены из жизни советского периода – в частности, автоматы по продаже газировки. Это возмутило националистов, которые заявили, что любые напоминания об СССР – кощунство для «сакрального места», где штурмовики гибли за идею независимости от Москвы.

Примчавшийся к месту событий мэр Киева Виталий Кличко сразу же заявил, что разрешения на установку декораций никто из мэрии не давал (следовательно – вся вина на офисе Владимира Зеленского, с которым у Кличко конфликт).

«Не в том месте, где погибли патриоты. «95 квартала» здесь не будет. Это место святое. И никаких разрешений на установку этого бардака мы не давали. Сейчас я даю получение благоустройству это всё убрать, потому что это неуважение», – заверил Кличко.

Однако националисты решили не ждать.

«Я думаю, что коммунальщикам надо помочь. Никто разрешения не давал. Давайте немного сложим», – сказали боевики «Нацкорпуса» и отправились громить декорации.

Полиция попыталась остановить радикалов, аргументируя это тем, что они не являются сотрудниками коммунальных служб и не имеют права на самовольный снос чего-либо. Националистам такое требование правоохранителей не понравилось, и завязалась перебранка, переросшая в потасовку и закончившаяся задержаниями.

Возмущённые радикалы попытались отбить у полиции своих «побратимов», но не получилось – задержанных затолкали в автобус и увезли. Всего было задержано около десяти националистов.

«По предварительной информации, полицейские, защищая советскую установку, одному представителю «Национального корпуса» сломали руку, другого силовики били втроем. Их и остальных задержанных повезли в Печерское управление полиции. К охране декораций подключили нацгвардейцев», – подняли истерику в «Нацкорпусе».

В лагере Петра Порошенко инцидент трактуют как предвестник неизбежных уличных выступлений националистов, недовольных Зеленским.

«Вот и первый чёрный лебедь для Зеленского. Офис президента спровоцировал 100% рукотворный кризис на ровном месте», – потирает руки политолог Тарас Березовец, обслуживающий Порошенко.