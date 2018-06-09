09.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Политика, Права человека, Происшествия, Скандал, Украина

В Киеве нацисты провели акцию запугивания торговцев-иностранцев


Националисты прошли по одному из киевских рынков с украинским флагом и криками – «Помни, чужак, здесь хозяин – украинец!».

Соответствующую видеозапись на своём YouTube-канале опубликовал украинский журналист Богдан Чухлиб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня провели разъяснительную беседу с иностранными гражданами, работающими на рынке рядом с метро «Академгородок», в частности с продавцами секонд-хенда в «Бауле» Святошинского района столицы. Акция была предупредительная! Если с их стороны продолжится пренебрежительное и хамское отношение к гражданам Украины, то ответная реакция и неизбежная ответственность наступит мгновенно!», – написал он в комментарии к видео.

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