09.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве нацисты провели акцию запугивания торговцев-иностранцев

Националисты прошли по одному из киевских рынков с украинским флагом и криками – «Помни, чужак, здесь хозяин – украинец!».

Соответствующую видеозапись на своём YouTube-канале опубликовал украинский журналист Богдан Чухлиб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня провели разъяснительную беседу с иностранными гражданами, работающими на рынке рядом с метро «Академгородок», в частности с продавцами секонд-хенда в «Бауле» Святошинского района столицы. Акция была предупредительная! Если с их стороны продолжится пренебрежительное и хамское отношение к гражданам Украины, то ответная реакция и неизбежная ответственность наступит мгновенно!», – написал он в комментарии к видео.