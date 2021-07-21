21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Беспорядки, Дзен, Конфликт, майдан, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

В Киеве нацисты устроили драку из-за белорусского леворадикального змагара

Новости УкраиныВ Киеве Шестой апелляционный суд должен рассмотреть жалобу белорусского активиста, основателя анархистской группировки «Революционное...

В Киеве Шестой апелляционный суд должен рассмотреть жалобу белорусского активиста, основателя анархистской группировки «Революционное действие» Алексея Боленкова на решение СБУ о его депортации из Украины, которое поддержал суд первой инстанции.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил один из участников беспорядков, главарь неонацистов из С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Напомню, это основатель леворадикальной группировки «Революционное действие», которая совершила десятки нападений, поджогов и терактов. Среди мишеней часто оказывались ветераны АТО, а также объекты националистических партий.

Последняя операция, за которую Боленкова и судят – поджог башни мобильной связи под Киевом в «поддержку курдов». Боленков ошибся и вместо «Лайфцелл» поджег башню «Киевстар», – написал Карась.

Однако незадолго до заседания в киевском метро на станции Крещатик произошла драка между националистами и леворадикалами, которые ехали к зданию суда, чтобы повлиять на его решение в ту или иную сторону.



В результате драки пострадали радикалы с обеих сторон. Как сообщили в местных СМИ, в ходе потасовки в метро распылили слезоточивый газ.

«Сборная ЛГБТ, анархистов и леворадикалов устроила драку с националистами, которые ехали на суд.

Хорошо!

Спасибо всем, кто борется за лучшее будущее не словом, а делом!» – добавил Карась.

После драки националист, вместе со своими подельниками, всё-таки, направились к зданию суда. Они настроены не допустить положительного решения и, таким образом, добиться депортации Боленкова из Украины.

Напомним, гражданин Беларуси Боленков живет на Украине с 2014 года. Он имеет вид на жительство, а его жена – гражданка Украины. Он 2014 году принимал активное участие в Майдане.



21 апреля сего года полиция и СБУ обыскали квартиру Боленкова в Киеве и предупредили о принудительном выдворении с территории Украины, аргументируя тем, что «его деятельность противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины».

Вскоре в сети появилась информация о том, что белорус оскорблял украинских правоохранителей и якобы нападал на ветеранов «АТО».

22 июня Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы Боленкова на решение СБУ о его принудительной депортации из Украины.

20 июля решение начал рассматривать Шестой апелляционный административный суд. Однако заседание перенесли из-за протестов националистов и радикалов, блокировавших суд.

Интересно, что в ходе скандала в поддержку Алексея Боленкова выступили некоторые немецкие «левые», устроив акцию «Нет политическим депортациям».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть