В Киеве нацисты устроили драку из-за белорусского леворадикального змагара

21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве Шестой апелляционный суд должен рассмотреть жалобу белорусского активиста, основателя анархистской группировки «Революционное действие» Алексея Боленкова на решение СБУ о его депортации из Украины, которое поддержал суд первой инстанции.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил один из участников беспорядков, главарь неонацистов из С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, это основатель леворадикальной группировки «Революционное действие», которая совершила десятки нападений, поджогов и терактов. Среди мишеней часто оказывались ветераны АТО, а также объекты националистических партий.

Последняя операция, за которую Боленкова и судят – поджог башни мобильной связи под Киевом в «поддержку курдов». Боленков ошибся и вместо «Лайфцелл» поджег башню «Киевстар», – написал Карась.

Однако незадолго до заседания в киевском метро на станции Крещатик произошла драка между националистами и леворадикалами, которые ехали к зданию суда, чтобы повлиять на его решение в ту или иную сторону.

В результате драки пострадали радикалы с обеих сторон. Как сообщили в местных СМИ, в ходе потасовки в метро распылили слезоточивый газ.

«Сборная ЛГБТ, анархистов и леворадикалов устроила драку с националистами, которые ехали на суд. Хорошо! Спасибо всем, кто борется за лучшее будущее не словом, а делом!» – добавил Карась.

После драки националист, вместе со своими подельниками, всё-таки, направились к зданию суда. Они настроены не допустить положительного решения и, таким образом, добиться депортации Боленкова из Украины.

Напомним, гражданин Беларуси Боленков живет на Украине с 2014 года. Он имеет вид на жительство, а его жена – гражданка Украины. Он 2014 году принимал активное участие в Майдане.

21 апреля сего года полиция и СБУ обыскали квартиру Боленкова в Киеве и предупредили о принудительном выдворении с территории Украины, аргументируя тем, что «его деятельность противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины».

Вскоре в сети появилась информация о том, что белорус оскорблял украинских правоохранителей и якобы нападал на ветеранов «АТО».

22 июня Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы Боленкова на решение СБУ о его принудительной депортации из Украины.

20 июля решение начал рассматривать Шестой апелляционный административный суд. Однако заседание перенесли из-за протестов националистов и радикалов, блокировавших суд.

Интересно, что в ходе скандала в поддержку Алексея Боленкова выступили некоторые немецкие «левые», устроив акцию «Нет политическим депортациям».