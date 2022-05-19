В Киеве надеются, что британские ракеты закроют украинскую акваторию для российских кораблей

Украина рассчитывает получить британские противокорабельные ракеты, чтобы наносить ими удары по кораблям Черноморского флота, находящимся в акватории.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ягуна, Украина хотела бы наносить удары на расстоянии до двухсот километров.

«Сейчас патовая ситуация. Мы точечно можем нанести им удары. При их приближении у нас есть возможность, я так понимаю, что в скором времени она будет усилена – это противокорабельные ракеты, которые нам должна была предоставить Великобритания. Не будем уточнять, они у нас уже есть или нет – это пусть для русских будет сюрпризом. Но именно эти ракеты и должны точно закрыть акваторию в ближайших милях от нашего берега», – сказал генерал.

«А вот, маневры этих кораблей на расстоянии до 200 километров, в принципе, если у нас будет соответствующая разведывательная информация, если мы сможем провести такую же блестящую операцию, как и по «Москве», очень реально, что мы своими «Нептунами» можем уничтожить не одно еще судно. Главное – беречь это уникальное наше вооружение от всякого рода диверсантов и шпионов противника», – заявил Ягун.