В Киеве надеются использовать Трампа в своих интересах
Так как НАТО не станет реально помогать Украине в противостоянии с Россией, Киеву остаётся только использовать стремление президента США Дональда Трампа продемонстрировать свою антирусскость.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Трампа сейчас абсолютно невыгодна любая демонстрация приближения к российским интересам или их продвижение. Это объективно совпадает с нашим желанием использовать его влияние, влияние США для того, чтобы ускорить решение проблемы установления мира на Украине», – отметил Грищенко.
Также он сказал, что Украина может записывать в свою Конституцию всё что угодно, но НАТО всё равно не примет опасного соседа в свои ряды и не станет сражаться из-за него с Россией.
«НАТО и ключевые страны не изменили позицию относительно невозможности брать в состав Альянса страну, которая потенциально может привести к конфликту всего блока с такой мощью, как Россия.
Она может записывать хоть скрижали Моисея. От этого легче не будет. То, что мы записываем в свою Конституцию, – это наше дело, мы можем записывать всё, что не противоречит основным европейским ценностям. Разумеется, наше стремление в НАТО не противоречит, но и никак не приближает к этой цели», – резюмировал экс-министр.
Метки: Дональд Трамп, Константин Грищенко
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