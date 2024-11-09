В Киеве надеются на британскую негритянку

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В Киеве считают, что избрание новым лидером Консервативной партии Великобритании чернокожей женщины Кеми Баденок является хорошим знаком для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет Виктор Константинов, доцент института международных отношений Киевского национального университета.

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«Сама Баденок пусть и не слишком интересуется украинской тематикой (как, впрочем, внешней политикой в целом), но имеет на своем счету заметные свершения на пользу Украине. Именно она в 2023 году ставила подпись под украино-британским соглашением о цифровой торговле (тогда она отвечала в правительстве за международную торговлю), она поддерживала разработку мер помощи украинским беженцам в первые месяцы после российского полномасштабного вторжения – как и ее нынешняя коллега по теневому кабинету Прити Пател, бывшая в правительстве Бориса Джонсона министром внутренних дел», – пишет Константинов.

Он приходит к выводу, что среди влиятельных британских политиков практически нет равнодушных или враждебных по отношению к Украине, «как нет неготовых к продолжительной и безусловной поддержке нашей страны в войне».

«А это чрезвычайно важно, потому что позволяет рассчитывать на британскую поддержку вне зависимости от результатов очередных выборов – в отличие от многих европейских стран, в отличие от США», – считает автор.

Позитив он увидел и в том, что есть несколько потенциальных кризисов, с которыми может столкнуться Великобритания в ближайшие год-два. Отмечается, что это может быть кризис в отношениях с США, от которого находящиеся сейчас у власти лейбористы ожидают жестких протекционистских мер в торговле и попыток воспользоваться экономическими проблемами Британии.

«Это может быть и провал экономической политики правительства из-за чрезмерно высоких налогов, заложенных в только что принятом бюджете. А может случиться, что кризис спровоцирует закрытие ирландской границы из-за того, что договоренности с ЕС о регулировании трансграничной торговли так и не удастся достигнуть. Каждый из этих кризисов будет достаточно сильным, чтобы привести к падению правительства лейбористов, новым выборам и победе консерваторов. И тогда Баденок окажется во главе правительства, ведь никакого другого готового лидера у консерваторов просто не будет. И ее взгляды и подходы будут определять политику одной из наиболее важных для нас стран», – надеется Константинов.