В Киеве надеются на новые санкции против России после выборов в ЛДНР

05.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Во время визита в Киев немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о том, что в случае проведения выборов в республиках Донбасса в отношении Российской Федерации могут быть введены новые санкции.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал замминистра по вопросам “временно оккупированных территорий” Юрий Грымчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миссия ОБСЕ не готова признавать Россию страной-агрессором. Но страной-агрессором Россию признал весь мир, в том числе на оккупированных территориях. Решение вопроса войны и мира находится в одном месте, и это место – Кремль.

На сегодняшний день, если возвращаться к госпоже Меркель, то был разговор о так называемых выборах на территории ДНР и ЛНР и было сказано, что Украина выполнила свои условия, мы продлили закон об особенностях местного самоуправления, а если все-таки эти выборы состоятся, то на Российскую Федерацию могут быть наложены дополнительные санкции», – сказал Грымчак.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова экс-главы израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, по мнению которого у канцлера Германии Ангелы Меркель осталась лишь одна историческая функция –довести до конца газопровод «Северный поток-2».

Также член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал о том, что на закрытых переговорах с Меркель обсуждалась судьба украинской ГТС – Киев был вынужден согласиться лишь с ролью резервного маршрута в момент пиковых нагрузок в холода.