В Киеве надеются на отмену признания ПЦУ Элладской церковью

01.02.2020, Киев, Игорь Петров

Обжаловать в судебном порядке решение Элладской церкви о признании украинской автокефалии будет непросто, однако ситуация изменится, когда незаконность создания так называемой ПЦУ будет доказана, прежде всего, в Киеве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Василий Анисимов, пресс-секретарь УПЦ МП, комментируя предстоящий судебный процесс в Греции об отмене признания ПЦУ.

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«Слав Богу, что греки такое делают. Но надо также понимать, что в Элладской церкви патриарх – Варфоломей. К тому же это государственная церковь. И греческое государство – на стороне Варфоломея. Поэтому бороться там очень трудно», – сказал Анисимов.

По его мнению, добиваться отмены законности признания ПЦУ следует в Киеве, где «государство вмешалось, людей выгоняли из храмов, отбирали собственность».

«Нам очень важно, если мы действительно хотим жить в правовом государстве, чтобы правда торжествовала здесь, у нас. Чтобы у нас тут возникло правовое сознание.

В этой «томосной» истории все построено на беззаконии. Причем это – беззаконие не только в смысле церковного права, но и по законодательству Украины. Например, наша Конституция не просто отделяет церковь от государства, она вообще запрещает вмешательство государства в дела церкви. А на каком основании, в частности, Верховная рада обращалась к главе чужой церкви?

Поэтому важно, чтобы не только греки предпринимали какие-то шаги в направлении восстановления справедливости по отношению к нам, но и чтобы мы тут, в Украине, живя в правовом государстве, делали это. Если у тебя дома беззаконие, не надо ждать что где-то в другой стране это беззаконие будут исправлять. Тогда и у греков будут основания что-то делать», – сказал Анисимов.

Как сообщалось, греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» намерена обратиться в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения Элладской Церкви о признании украинской автокефалии.

Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено.

По словам представителей НГО, Собор действовал без учета законов Греции. В частности статьи 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции).

Нарушение заключается в том, что во время этого собора не проводилось голосование (тайное или открытое) и решение не было поддержано большинством голосов (2/3), как того требует закон. При этом, несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором, письменное решение до сих пор не опубликовано.

Если Государственный совет объявит решение епископов незаконным, поддержка Грецией автокефалии «ПЦУ» может быть пересмотрена. По информации Союза, слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года.