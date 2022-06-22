В Киеве надеются полностью перейти на натовские гаубицы, которыми уничтожают Донецк
На Украине большие ожидания от следующего «Рамштайна», где Киев рассчитывает выпросить больше вооружений калибром 155мм.
Об этом на канале объявленного РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов украинского блогера Юрия Романенко заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«То, что реально, не озвучивается, но мы получаем – очень много после каждого «Рамштайна». Я точно знаю, в чем ценность тех или иных стран. Если США заявили, что они что-то выделяют, зачем были другие страны. Так вот, для многих не понятно, для чего придумали этот «Рамштайн», если есть НАТО. Почему вы не соберетесь странами НАТО и не решите этот вопрос.
Так вот, как раз все эти другие страны нужны были, потому что у них есть снаряды, которые нам нужны, и у них есть вооружения, которые нам понятные, старое советское вооружение. Я точно знаю, что по многим позициям мы получили очень много того, что нам не хватало. И по первому «Рамштайну», и по второму. Сейчас у меня нет никаких инсайдов, но я ожидаю, что и на третьем «Рамштайне» будет происходить очень важная перемена», – мечтает Андрусив.
Он добавил, что очень надеется, что в ближайшее время Украина перейдет на вооружения калибром 155мм, поскольку снаряды 122мм и 152мм ВСУ уже расстреляли.
«Я лично ожидаю, если говорить про самое ключевое, самое важное, что может произойти это то, чтобы нас перевели на калибр 155мм. Чтобы вооружения с калибром 155мм стало очень много, потому что с этим калибром нет проблем. Но со 122мм, 152мм очень большие проблемы. За исключением России, этот калибр очень тяжело достать. У меня есть очень большие надежды, что в ближайшее время нас переведут на стандарты этого калибра», – сказал советник главы МВД Украины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.