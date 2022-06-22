В Киеве надеются полностью перейти на натовские гаубицы, которыми уничтожают Донецк

На Украине большие ожидания от следующего «Рамштайна», где Киев рассчитывает выпросить больше вооружений калибром 155мм.

Об этом на канале объявленного РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов украинского блогера Юрия Романенко заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что реально, не озвучивается, но мы получаем – очень много после каждого «Рамштайна». Я точно знаю, в чем ценность тех или иных стран. Если США заявили, что они что-то выделяют, зачем были другие страны. Так вот, для многих не понятно, для чего придумали этот «Рамштайн», если есть НАТО. Почему вы не соберетесь странами НАТО и не решите этот вопрос.

Так вот, как раз все эти другие страны нужны были, потому что у них есть снаряды, которые нам нужны, и у них есть вооружения, которые нам понятные, старое советское вооружение. Я точно знаю, что по многим позициям мы получили очень много того, что нам не хватало. И по первому «Рамштайну», и по второму. Сейчас у меня нет никаких инсайдов, но я ожидаю, что и на третьем «Рамштайне» будет происходить очень важная перемена», – мечтает Андрусив.