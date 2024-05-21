В Киеве надеются превратить «олимпийское перемирие» в новый «Минск»

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Минский процесс, Россия, Украина


Олимпийское перемирие скорее всего перерастёт в долгосрочную заморозку огня по аналогии Минских соглашений. Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Олимпийское перемирие – это первый день мира. Ведь если начнётся Олимпийское перемирие, оно, скорее всего, вряд ли закончится. Представьте себе, вот просто представьте себе ситуацию, никто не хочет думать об этом, что запустилось Олимпийское перемирие, прошли Олимпийские игры и через месяц кто начнёт войну снова?

Да, друг друга будут обвинять, будут идти взаимные обстрелы. Но того градуса противостояния даже после завершения Олимпийского перемирия не стоит ожидать. Скорее всего повторилась бы ситуация, которую мы имели на Донбассе с 2015 по 2022 годы, с ситуативными обострениями, но уже без значительных боевых действий», – сказал Бортник.

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Олимпийское перемирие скорее всего перерастёт в долгосрочную заморозку огня по аналогии Минских соглашений. Об этом...



«Олимпийское перемирие сыграло бы роль такого сбивателя огня. То есть тлеть где-то там, дымить продолжило бы, но уже большого огня не стоило бы после этого ожидать», – добавил эксперт.

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