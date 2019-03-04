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04.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина
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В Киеве надеются продержаться несколько недель в случае наступления русских

На Украине надеются выдержать психологическое давление на военных и общество, чтобы не сдаваться России “еще до начала боя”.

Такое мнение в интервью журналу “Країна” высказал политический Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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По его словам, Россия может попытаться пробить сухопутный коридор в Крым.

“В Крыму дефицит пресной воды. Русским нужно что-то делать. Если не удастся привести к власти в Украине тех, кто пойдет на уступки и разблокирует канал из Днепра, может решиться брать силой. Вооруженные формирования на границе стоят давно. Это способ оказывать постоянное психологическое давление на военных и украинское общество. Нам надо выдержать его, не поддаваться панике и не сдаваться еще до начала боя”, – сказал эксперт.

“Выстоим в случае открытого наступления?”, – поинтересовалось издание.

“Россия понесет большие потери. Число жертв всегда больше у того, кто наступает. Украинские военные рассчитывают: оно будет столь критичным, что русские не пойдут в наступление. Если это произойдет, самостоятельно сможем бороться несколько недель”, – надеется Горбач.

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