В Киеве надеются уболтать Россию отказаться от военного преимущества

Украине нужно направить в Саудовскую Аравию более опытных переговорщиков.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий считает, что Украине не нужна зерновая сделка, поскольку суда и без нее заходят в украинские порты.

«И вот все это точно на 100% в интересах Украины, что мы не будем бить по их кораблям, которые в Черном море, а они будут бить по домам в Сумах, Днепре, Запорожье, Одессе, Николаеве? Они будут бить по нашим городам, а мы не будем бить по их кораблям, об этом речь? И чего вообще ждать?» – спросил Береза.

«Стратегия России – затягивать время. И кстати, раньше они были против привлечения других стран к переговорам между ними и Соединенными Штатами, даже Украину не очень хотели видеть. Но теперь позиция резко изменилась, и они требуют, чтобы были привлечены ООН и другие страны. То есть фактически это означает затягивание процесса.

Именно поэтому Россия прислала достаточно мощных, давайте будем откровенно говорить, переговорщиков. Это люди, которые знают, что делать. С украинской стороны, к большому сожалению, качество переговорной группы не соответствовало тому, какая она была со стороны наших врагов. Зеленский формировал лояльную, а не профессиональную команду. Однако спрашивать с нее придется, как с умных и профессиональных.

И уже стратегической ошибкой было со стороны украинской стороны требовать перемирие на море. На самом деле здесь должна идти речь не об объектах, а о принципах ведения войны. Надо локализовать войну в пределах линии фронта, хотя бы попробовать. Чтобы прекратить обстрелы вообще, использование ракет средней дальности, использование дальних дронов», – подытожил депутат.