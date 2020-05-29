29.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика
Просмотров:

В Киеве надеются успеть добежать до Брюсселя с криками «Русские идут!» – дипломат.


Украина не демонстрирует ни малейшей готовности понижать градус напряженности на линии разграничения в Донбассе.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он сообщил, что с начала мая в результате украинских обстрелов «пострадало беспрецедентное количество людей», после чего республики предприняли ответные действия.

«Киев начинает манипулировать требованиями — отменить режим прекращения огня, ну и тогда мы о чем-то, может быть, начнем договариваться. Но ультиматумы не приемлемы. К достижению мира они не ведут. Пока очевидно, что у Украины нет ни малейшего желания понижать степень напряжения. Они не боятся вооруженного обострения. Наверное, считают, что от Донецка до Киева далеко – и они успеют добежать до Брюсселя с криками «Русские идут!», – сказал дипломат.

Он также говорит, что для Киева не имеют значения украинские военные, погибшие в Донбассе.

«Ощущение, что это для них, повторюсь, расходный материал – для поднятия градуса напряжения. Киеву сделали такого рода «заявку» — и они ее выполняют. И своими погибшими бойцами ситуацию разжигают», – считает Мирошник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть