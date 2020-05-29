В Киеве надеются успеть добежать до Брюсселя с криками «Русские идут!» – дипломат.

29.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не демонстрирует ни малейшей готовности понижать градус напряженности на линии разграничения в Донбассе.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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Он сообщил, что с начала мая в результате украинских обстрелов «пострадало беспрецедентное количество людей», после чего республики предприняли ответные действия.

«Киев начинает манипулировать требованиями — отменить режим прекращения огня, ну и тогда мы о чем-то, может быть, начнем договариваться. Но ультиматумы не приемлемы. К достижению мира они не ведут. Пока очевидно, что у Украины нет ни малейшего желания понижать степень напряжения. Они не боятся вооруженного обострения. Наверное, считают, что от Донецка до Киева далеко – и они успеют добежать до Брюсселя с криками «Русские идут!», – сказал дипломат.

Он также говорит, что для Киева не имеют значения украинские военные, погибшие в Донбассе.

«Ощущение, что это для них, повторюсь, расходный материал – для поднятия градуса напряжения. Киеву сделали такого рода «заявку» — и они ее выполняют. И своими погибшими бойцами ситуацию разжигают», – считает Мирошник.