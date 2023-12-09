В Киеве надеются в 2024 году получить «первый доллар» из украденных Западом у России средств

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За два года войны против России страны Европейского Союза предоставили Украине в двадцать раз меньше средств, чем заморозили российских активов.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат партии «Голос» Кира Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда финансовые потребности нашей страны только растут, а возможности наших партнеров уменьшаются и замедляются, все более критичным становится вопрос конфискации замороженных российских активов, которые хранятся за рубежом. Если вы подумаете о цифрах, то Жозеп Боррель, который посещал Киев недавно, сказал, что сумма всей помощи, которую мы получили от Европейского Союза, составляла 25 миллиардов евро. Так вот, сейчас в мире в 20 раз больше средств замороженных российских активов, которые хранятся в странах наших союзников Еще полтора года назад никто на самом деле не верил в то, что конфискация этих активов возможна, не было ни юридических возможностей, ни политической воли для того, чтобы это сделать. И сейчас я очень счастлив сообщить вам, что прогресс происходит и он является ежедневным. И мы надеемся, что уже в следующем году первый доллар из конфискованных российских денег поступит в Украину», – сказала Рудик.

«Мы благодарны премьер-министру Бельгии Александеру Де Кроо, который принял историческое решение о передаче процентов, накопившихся на российских активах. Это немаленькая сумма, она составляет около 2 миллиардов евро. И эти средства будут использованы сначала в Бельгии, а затем будут переданы Украине. Это чрезвычайно важно, потому что деньги, которые нам сейчас позарез необходимы, будут не вытягиваться из карманов людей, которые действительно искренне поддерживают Украину и нашу борьбу, а мы заставим Путина и его пособников заплатить и помочь нам одержать победу», – подытожила депутат.