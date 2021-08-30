В Киеве надеются вернуть космический статус благодаря «Лунному пауку»

30.08.2021 23:36 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В 2022 году на Луну будет доставлен робот-«паук», разработанный западной компаний, основателем которой является выходец с Украины. В Киеве считают, что это позволяет заявить о возрождении космического статуса Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил основатель и генеральный директор британской фирмы Spacebit Павел Танасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы летим на программе NASA CLIPS вместе с компанией «Астроботик технолоджи». Запуск будет выполнять компания ULA. Это не только первая миссия для Украины, но и первая миссия, в том числе, и для Америки за долгие годы. Надеюсь, мы внесем свой вклад в то, чтобы Украина вновь не только становилось космической державой, но и имела вклад в развитие экономики Луны», – сказал Павел Танасюк.

В рамках этой миссии на Луну доставят технику для проведения научных исследований, в том числе камеры и радиационные сенсоры, изготовленные украинскими инженерами и протестированные компанией совместно с конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием «Экотест» и «ТитанЕра».

Сам «паук», робот Asagumo, будет измерять температуру, радиацию и вести анализ почвы, а также искать пещеры.

Согласно опубликованным ранее сообщениям, миссия должна была отправиться на Луну еще в июле 2021 года. В настоящее время украинские СМИ пишут о ней как о «первой украинской миссии на Луне», хотя, как заявляют сами представители компании Spacebit, полет выполняется в рамках программы NASA, т.е. миссия на самом деле американская, с британской стороны в ней принимает участие собственно компания Spacebit, а вклад Украины ограничивается происхождением ее основателя и некоторыми разработками украинских инженеров, работающих в украинских компаниях.