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02.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, МВФ, Политика, Украина, Финансы
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В Киеве надеются выклянчить транш у МВФ без всяких условий

Новости Украины

Украина может получить очередной транш МВФ только если такое решение будет принято на политическом уровне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что хотя МВФ – это финансовая организация, но не чисто финансовая. Это – один из инструментов, которым ключевые доноры (США, Великобритания, Западная Европа) проводят определенную политику.

И если на политическом уровне пройдет принципиальное решение о поддержке Украины, несмотря на то что Украина что-то не выполняет, тогда транш придет в любом случае. Мы уже видели случаи, когда без всяких требований, за несколько недель Украине давали транши. Может быть повторение такого и сейчас», – сказал экономист.

Напомним, что уже почти год как МВФ прекратил кредитовать Украину.

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