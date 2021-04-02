02.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина может получить очередной транш МВФ только если такое решение будет принято на политическом уровне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что хотя МВФ – это финансовая организация, но не чисто финансовая. Это – один из инструментов, которым ключевые доноры (США, Великобритания, Западная Европа) проводят определенную политику.

И если на политическом уровне пройдет принципиальное решение о поддержке Украины, несмотря на то что Украина что-то не выполняет, тогда транш придет в любом случае. Мы уже видели случаи, когда без всяких требований, за несколько недель Украине давали транши. Может быть повторение такого и сейчас», – сказал экономист.

Напомним, что уже почти год как МВФ прекратил кредитовать Украину.