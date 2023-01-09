В Киеве надеются захватом Курска, Воронежа, Белгорода и Ростова компенсировать свои потери

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Та помощь, которую Украине оказывают страны Запада, не в состоянии изменить ход боевых действий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, известный своей русофобией и националистическими взглядами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соскин подчеркнул, что Украине нужны сотни тяжелых американских танков и пять лет на получение боевого опыта, но выдержать столько страна вряд ли сможет.

«Это только Украина оказалась такая, которая готова – тоже феномен такой, это народ такой, что соглашается. Мало таких найти, которые отдавали бы своих людей, детей десятками тысяч, уничтожали города их, а они говорят: «Мы все равно будем бомбить эту Россию». Но приз большой, потому что если даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города – это очень богатые города. Курск, например, Ростов – так там сразу мы все компенсируем. Но, как говорится, нашему теленку бы волка съесть. Как это сделать, если нет оружия», – сказал эксперт.

«Ну, говорят, вернемся к этим бронетранспортерам – ну дадут они 100-150 все вместе, ну и что это нам дает? Если бы дали, хотя бы 300 «Абрамсов», это я понимаю. Или хотя бы 200 «Леопардов», это еще понятно. А это так, дешевка. Это обыкновенная дешевка. Тем более, [замминистра обороны] Маляр четко заявила. Она говорит, воюют наши мобилизованные, гражданские лица, понимаете? Фактически еще воевать надо, пока будет профессиональная армия, пока она сложится, пока появятся ветераны десятками тысяч – это минимум пять лет. Пять лет, представляете? А Украина, экономика выдержит пять лет?», – задается вопросом Соскин.