В Киеве накинулись на Запад: «Нам не дают бомбить Россию!»
Страны западного блока не позволяют бандеровцам наносить массированные удары по «старым» территориям РФ даже оружием украинского производства.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий пожаловался, что для массированных ударов по «старым» территориям России Киеву придётся производить собственные ракеты, и поинтересовался, когда это может быть выполнено.
«Пока что нет. Пока что нет серьёзных подтверждений, что мы сможем достаточно точно и массово наносить удары вглубь российской территории.
Более того, у нас и без «Укроборонпрома» есть ограничения – союзники нам не разрешают не только их оружием, но и собственным наносить удары в глубину российской территории.
И здесь я не понимаю! Вот, вышли мы на границы, и что дальше? Мы не можем стрелять, даже если по нам будут стрелять? Тут много проблем, которые надо как-то решать», – пожаловался Романенко.
Украинский эксперт отметил, что официальный Киев боится даже взять на себя ответственность за многочисленные удары по Крыму. При этом он фактически признал Крым российским.
«Я тоже раньше считал, что мы не можем наносить удары по территории России только западным оружием. Но, оказывается, и нашим собственным тоже. Потому что, сколько мы ни били по Крыму – мы не признаём, что это мы наносим удары. Это марсиане, или что-то само собой прилетело…», – резюмировал он.
Спасибо!
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