В Киеве накинулись на Запад: «Нам не дают бомбить Россию!»

Вадим Москаленко .  
17.07.2023 16:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 506
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не позволяют бандеровцам наносить массированные удары по «старым» территориям РФ даже оружием украинского производства.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не позволяют бандеровцам наносить массированные удары по «старым» территориям РФ даже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ведущий пожаловался, что для массированных ударов по «старым» территориям России Киеву придётся производить собственные ракеты, и поинтересовался, когда это может быть выполнено.

«Пока что нет. Пока что нет серьёзных подтверждений, что мы сможем достаточно точно и массово наносить удары вглубь российской территории.

Более того, у нас и без «Укроборонпрома» есть ограничения – союзники нам не разрешают не только их оружием, но и собственным наносить удары в глубину российской территории.

И здесь я не понимаю! Вот, вышли мы на границы, и что дальше? Мы не можем стрелять, даже если по нам будут стрелять? Тут много проблем, которые надо как-то решать», – пожаловался Романенко.

Украинский эксперт отметил, что официальный Киев боится даже взять на себя ответственность за многочисленные удары по Крыму. При этом он фактически признал Крым российским.

«Я тоже раньше считал, что мы не можем наносить удары по территории России только западным оружием. Но, оказывается, и нашим собственным тоже. Потому что, сколько мы ни били по Крыму – мы не признаём, что это мы наносим удары. Это марсиане, или что-то само собой прилетело…», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть