Страны западного блока не позволяют бандеровцам наносить массированные удары по «старым» территориям РФ даже оружием украинского производства.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пожаловался, что для массированных ударов по «старым» территориям России Киеву придётся производить собственные ракеты, и поинтересовался, когда это может быть выполнено.

«Пока что нет. Пока что нет серьёзных подтверждений, что мы сможем достаточно точно и массово наносить удары вглубь российской территории.

Более того, у нас и без «Укроборонпрома» есть ограничения – союзники нам не разрешают не только их оружием, но и собственным наносить удары в глубину российской территории.

И здесь я не понимаю! Вот, вышли мы на границы, и что дальше? Мы не можем стрелять, даже если по нам будут стрелять? Тут много проблем, которые надо как-то решать», – пожаловался Романенко.