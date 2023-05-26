В Киеве, наконец, признали, что Бахмут пал

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Артёмовск/Бахмут уже полностью в руках российских сил, и линия обороны теперь проходит в нескольких километрах от города.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-генпрокурор Украины, а ныне капитан ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вагнеровцы – это штурмовые отряды особого назначения и особой частной формы Вооружённых сил РФ, которые штурмовали Бахмут. Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», – заявил Луценко.

По его словам, никто никакие последние дома до сих пор в Артёмовске не удерживает.

«Заседать в домах Бахмута, получая каждый день огромное количество контуженых и раненых было нецелесообразно, и командование правильно приняло решение о том, что Бахмут выполнил свою роль. Теперь фронт проходит за несколько километров от Бахмута, фронт надёжно укреплённый, а высшее военное командование имеет свои планы на дальнейший ход войны для того чтобы освобождать, подчеркну, не только оборонять, но и освобождать нашу территорию», – хорохорился украинский экс-генпрокурор.