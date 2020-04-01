В Киеве намечается дворцовый переворот Авакова

01.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Глава МВД Украины Арсен Аваков пытается усилить свои полномочия под предлогом борьбы с коронавирусной эпидемией.

Об этом, ссылаясь на политических экспертов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Так, киевский политолог Владимир Фесенко, ранее работавший на президента Петра Порошенко, а сегодня обслуживающий интересы Владимира Зеленского, признает, что Аваков в период карантина заметно укрепил позиции.

«Думаю, по влиянию на ситуацию в стране его в нынешних условиях опережает только Владимир Зеленский», — сказал Фесенко изданию.

Правда, он призывает не преувеличивать значение главы МВД.

«Аваков остается одним из наименее популярных украинских политиков. Министру не очень доверяют президент и его окружение. Лоббисты пытались его сосватать на пост премьер-министра или должность вице-премьера, который курировал бы силовые структуры. Но идею отвергли, чтобы не допустить усиления главы МВД», — отметил эксперт.

В то же время замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что дальнейшее усиление Авакова может произойти из-за ужесточения карантинных мер.

«Обсуждается изъятие наличных денег, через которые якобы передается вирус. Если решение будет принято, то глава МВД получит и финансовые полномочия», – полагает Безпалько.

По его словам, нынешняя позиция Авакова устраивает, поскольку, влияя на всех, он сам остается в тени.

«Дальнейшее продвижение из-за низких рейтингов затруднительно. Я вижу только один путь: провокация, дворцовый переворот. В этом случае он повторит судьбу Турчинова, который сразу после майдана стал президентом без выборов», — говорит Безпалько.