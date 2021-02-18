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18.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Украина
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В Киеве намекают: Для Санду переговоры по Приднестровью такая же фикция, как для Зеленского по Донбассу

Новости Украины

Все давно забыли о необходимости урегулирования конфликта в Приднестровье, а т.н. формат «5+2» является подобием Минского формата в своей «безльтернативности».

Об этом на конференции в Киеве заявил считающийся близким к СБУ политолог Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровское урегулирование выпало из фокуса внимания, в т.ч. экспертного сообщества. Я уже не помню с 2015 года встреч в украинском экспертном сообществе с участием молдавских и европейских коллег, где бы обсуждали варианты и проблемы, связанные с приднестровским урегулированием.

Это связано, в том числе, с ситуацией на востоке Украины и, возможно, сменой взгляда Киева на процесс приднестровского урегулирования.

Но мы знаем, что во время визита в Киев госпожа Санду заявила, что альтернативы формату «5+2» нет для урегулирования. Это похоже на ту мантру, которую озвучивают украинские политические деятели в отношении Минского формата. Но «имеем то, что имеем», как говорил наш первый президент Леонид Макарыч», – констатировал Виталий Кулик.

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