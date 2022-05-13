В Киеве намерены «до Иркутска залить Россию бетоном»

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Новости Украины

На восток от Украины якобы располагаются территории, на которых нет признаков культуры, интеллекта и цивилизации.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик обвинил Россию в том, что она сорвала планы постройки украинскими специалистами космодрома в Бразилии и пригрозил организовать свой космодром.

«Нам Россия сорвала план строительства космодрома в Бразилии. Мы до сих пор, даже несмотря на все потери, сейчас являемся в Восточной Европе единственной страной, которая может закрыть цикл тяжелого авиастроения. У нас есть производство ракетных технологий. Это десятки, 40-50 лет нужно, чтобы эту школу инженерии выстроить в любой стране. У нас это все есть. И нам Россия не дала построить космодром», – негодует неонацист.

«Теперь мы выяснили, что на восток от нас есть территории, где в принципе не выявлено никаких признаков интеллекта, культуры и цивилизации. Это территории пустые. Там можно будет все залить бетоном и сделать большой космодром. Мы жаловались, что мы сидим, нужно навести порядок у себя в стране. Нет, порядок в Украине нужно навести с большого космодрома от Кубани до Иркутска или Красноярска», – заявил Карась.