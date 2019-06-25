В Киеве намерены конфисковать телеканалы Медведчука

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Возрастающее политическое влияние Виктора Медведчука на Украине за последние пять лет якобы напрямую связано с президентством Петра Порошенко.

Об этом в эфире крымско-татарского пропагандистского телеканала «ATR» заявила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в ситуации с Медведчуком, – это абсолютно логичное заключение этих пяти лет президентства Порошенко, потому что никогда ещё Медведчук с начала нулевых не был настолько сильным в Украине, насколько он стал сильным за время президентства [Порошенко].

Февраль 2016 года, когда мы писали о том, как компании Медведчука заходили на абсолютно чёрную схему по так называемому «импорту угля», когда под видом того, что этот уголь шёл из ЮАР, на самом деле Украине продавался уголь с оккупированных территорий Донбасса. И наценка на этих схемах составляла 50 долларов на одной тонне.

И, кто вы думаете, там всплывает? Тарас Козак, который три года покупает каналы. Козак – это миноритарный акционер, он его миноритарный партнёр, человек, которому он доверяет. Он его в своё время делегировал в Раду, в 2014 году на досрочных выборах. Например, реализация этой схемы с углём – ею занимался Тарас Козак», – рассказала пропагандистка.

Нардеп Егор Соболев также заметил, что Владимир Путин через Медведчука сумел найти слабое место Порошенко – тягу к обогащению.

«На самом деле, Путин через Медведчука нашёл слабое место Порошенко – это обогащение. Все эти левые схемы, где главным был незаконный импорт, фактически, контрабанды дизеля в огромных масштабах с РФ – все эти годы это приносило сотни миллионов долларов, которыми Медведчук делился. И это делало его хорошим партнёром для Порошенко. На самом деле, всегда была, к сожалению, самая короткая дорога к Порошенко – совместное обогащение.

То же самое удалось Ахметову, все говорят о формуле «Роттердам +», на самом деле, это та же схема. Плюс Порошенко, как человек изобретательный, он в какой-то момент начал Медведчука использовать как чучело: «Смотрите, какой страшный человек появился в Украине, скупает телеканалы, готовится идти в парламент. Я патриот, я с этим борюсь, правда, никак не поборю, но я стараюсь».

Порошенко проиграл выборы не потому, что Медведчук не помогал ему, как раз политика и «NewsOne» и «112», мне кажется, была очень пропорошенковская», – подчеркнул политик.

Он добавил, что российское телевидение очень опасно для Украины, поэтому необходимо лишать «прокремлёвские» каналы лицензии и конфисковывать имущество.

«Самое страшное, и это уже урок наших дней, что за российским телевидением всегда приезжают российские танки: Крым, Донецк, Луганск – это места, где влияние российских медиа был наибольшим. И именно это позволило им оккупировать наши земли. Поэтому это очень смертельно опасно для Киева, для Полтавы, для Харькова, для Одессы, если все без исключения информационные телеканалы сейчас рассказывают о том, о чём хочет Кремль…

Есть действующий закон о санкциях, который был принят в 2014 году, в 2017 мы его усилили. Он позволяет против любого лица, который разжигает межнациональную вражду, содействует оккупации наших земель, просто написано в законе: «Вредит национальным интересам Украины». И неважно, это физическое лицо или юридическое. Против него можно применить санкции в очень короткий способ: президент Украины вносит предложение, СНБО голосует – и санкции начинают немедленно действовать, больше ничего не надо, ни решения суда, ни решения парламента, это всё уже описано в законе.

Я думаю, что это будет очень эффективно, сколько бы ни скупал Кремль через Медведчука в Украине медиа, все забрать – лишение лицензии и конфискация имущества с офисами», – резюмировал Соболев.