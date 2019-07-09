09.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Украина, Финансы
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В Киеве намерены обложить Россию данью на столетия вперед

Россия в течение нескольких столетий должна будет платить Украине репарации в размере, равном своему государственному бюджету.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политолог Александр Солонтай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Солонтая, так Россия «должна рассчитаться» за Крым и Донбасс.

«Садятся и договариваются о том, как они отдали Крым, как они отдали Донбасс и как отдали наши оккупированные территории. Как они будут выплачивать контрибуции за все разрушенное и всех убитых. Я надеюсь, что нескольких государственных бюджетов нескольких столетий Российской Федерации будет достаточно. Жизнь вообще-то бесценна, и как это оценить в деньгах я не представляю», – заявил Солонтай.

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