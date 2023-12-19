В Киеве намерены перебить «Слово пацана» украинским порно

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, Украина


Для Украины является прекрасной новостью тот факт, что на порно-сайтах украинский контент выбивается в лидеры.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины является прекрасной новостью тот факт, что на порно-сайтах украинский контент выбивается в...

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По мнению Карасева, так Украина может перебить российские фильмы, которые все еще популярны среди украинских пользователей, несмотря на тотальные запреты.

«Кино – это очень важный момент. Смотрите, сейчас по запросам «Гугл» какой самый большой запрос с Украины, украинского сегмента «Гугл», на какой фильм? «Слово пацана». Это же пацанская культура, пацан сказал – пацан сделал. Оно же заходит, а почему не наш фильм какой-нибудь.

Правда, мы там вроде бы обошли в «ПорноХабе», уже украинский сегмент. Ну я же читаю «Гугл», что они дают – уже опередили. Это уже хорошо, кстати говоря, лучше наш порно-контент, чем российский или какой-нибудь другой», – заявил Карасев.

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