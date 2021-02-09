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09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Сюжет дня, Украина
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В Киеве намерены превратить Украину в авианосец НАТО

Новости Украины

У Киева есть отличная возможность выслужиться перед НАТО, обеспечив альянсу экономию ресурсов за счёт территории и мощностей Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат ВР, бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко Ирина Фриз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она заверила, что в ходе совместных с НАТО учений украинские участники получают хорошие отзывы, однако Украина должна предложить Североатлантическому альянсу «нечто большее».

«В частности, мы знаем, что с Сигонеллы (военно-морская база США на базе НАТО Сигонелла на Сицилии – ред.) выполняется мониторинг того, что происходит в Крыму и на Донбассе. Мы можем предложить использование наших мощностей и военных аэродромов для того, чтобы эти БПЛА «Black Hawk» (это вертолёт, имеет в виду Global Hawk – ред.) выполняли этот мониторинг с территории Украины. Это экономия ресурсов НАТО, и на это там будут обращать внимание», – предложила Фриз.

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