В Киеве намерены вопреки России провести границу в Азовском море

03.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно в одностороннем порядке принять закон о территориальных водах и провести границу в Азовском море, несмотря на то, что Россия не признает этих действий.

Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ранее сотрудничавший с Партией регионов, а ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, эти законы позволят запретить судоходство вокруг Крыма и ограничат берег Азовского моря от визита российских пограничников.

«Что касается Черного моря, то у нас есть такая скандальная дыра – 12-мильная зона территориальных вод. У нас нет закона о территориальных водах Украины. Его основные положения прописаны в законе о госгранице, но это должен быть отдельный закон. Например, закон о прилегающей зоне, еще 12 миль после территориальных вод – у нас есть. А закона о территориальном море нет. И поэтому мы говорим, что надо запретить для судоходства зону вокруг Крыма. Но у нас нет закона о территориальном море, поэтому мы не можем чисто юридически это запретить», – сказал эксперт.

«Наконец, нужно решать что-то с делимитацией границы в Азовском море. Потому что это «общее внутреннее море», благодаря которому мы имеем сегодня не только корабли береговой охраны ФСБ у самого Мариуполя или Бердянска, мы не видим этих судов, которые якобы ведут разведку пресной воды, которая, по мнению оккупантов, находится под Азовским морем. Это все делается на территории Азовского моря, где не определены границы. И здесь надо принять политическое решение. Конечно, РФ не даст согласования ни на первую, ни на любую другую проблему, о которой я сказал, но существуют в мире односторонние процедуры, которые нужно запускать и действовать через ООН. То есть, это морская политика непризнания», – заявил Клименко.