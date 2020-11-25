В Киеве намерены все военные убытки в Донбассе переложить с Украины на Януковича

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нельзя вводить коллективную ответственность на какую-то группу за разжигание конфликта на Донбассе и войну, все виновные должны быть персонализированы.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила глава ОО «Луганская правозащитная группа», переселенка из Луганска Наталия Целовальниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть 24 статья Конституции, которая запрещает дискриминацию, в частности, на почве политических взглядов. Если эти люди не могут отличить чёрное от белого, в этом есть большая вина нашей информационной политики.

Потому что мы надлежащим образом не работаем с тем полем, мы не работаем на то, чтобы остановить информационную агрессию РФ, и мы должны это признать, потому что РФ в информационном поле полностью преобладает на оккупированных территориях. Что мы хотим увидеть от обычных граждан, которые 24/7 находятся в том информационном поле?..

Я против того, чтобы была так называемая коллективная ответственность, которая делает виноватыми всех и никого. Я за то, чтобы были персоналии. Я за то, чтобы с Януковича взыскали все причинённые Украине убытки вследствие войны.

Я за то, чтобы каждый человек, который пострадал вследствие войны, получал с конкретных лиц, которые виновны, а не с бюджета Украины» – заявила Целовальниченко.

При этом фильтровать «виновных» среди гражданского населения «правозащитница» предложила методом допросов спецслужбами.

«А кто нашему государству мешает поступить таким же образом, как сделала РФ, когда туда массово поехали наши переселенцы или беженцы? Первое, что они сделали – их встречала ФСБ и делала опрос в качестве свидетелей.

Потом все эти данные были переданы, в частности, в европейские инстанции: расскажите, пожалуйста, что там происходит на той территории, расскажите, как украинские «террористические» войска там что-то делают, брали у них свидетельства.

Кто мешает опрашивать всех лиц, которые выезжают с той территории на предмет соучастия и на предмет того, какое у них отношение к Украине? Они должны признаваться потерпевшими, если они относятся просто к гражданскому населению», – предложила переселенка.