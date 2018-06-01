01.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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В Киеве – нападение на организатора акции против войны в Донбассе

Украинские националисты сегодня совершили нападение на правозащитницу Елену Бережную, которая в День защиты детей анонсировала проведение в Киеве акции за прекращение войны в Донбассе.

О деталях нападения Бережная рассказала в эфире телеканала NewsOne.

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«Сегодня с без десяти семь утра восемь человек отморозков начали блокировать мою квартиру, тарабанить, стучать в нее. Вышли соседи, стали выяснять причину шума. Я не открывала двери. Спросила, кто они. Мне ответили, что они – патриоты Украины.

Дальше приехала полиция. Развернулась и уехала. Их вывели, они остались блокировать подъезд, полиция приехала снова, но никаких мер реагирования не предпринимала.

Уже на мой третий вызов, когда они тарабанили в мою дверь и сказали, что отправят меня туда, где моя дочь (погибшая в автокатастрофе экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная, – ред.), и что мне осталось жить несколько дней, приехал полицейский. Через дверь сказал мне выйти и объяснить ситуацию.

В это время как раз был оператор с Newsone. Только я открыла двери, чтобы пообщаться с полицейским, в его присутствии меня полностью облили зеленкой. Когда я пыталась закрыть от них двери, они даже залили мне зеленкой часть квартиры. Полицейский, как мне потом объяснил оператор, просто развернулся и ушел. В общем, полиция у нас работает просто на подонков и отморозков.

После этого я вызвала патрульную часть. Их (националистов) опять просто вывели и никуда не забрали. Они еще здесь, у меня в квартире есть камера, их до сих пор видно. Уже сосед начинает с ними говорить, но они никуда не уходят. Полиция мер по реагированию не предпринимает.

Я вызвала ОБСЕ. Я 11 числа буду в Бундестаге, и все им покажу, всю видеосъёмку. В понедельник я буду в ОБСЕ в Вене. Нужно ставить вопрос, что если какие-то ублюдки, управляемые Аваковым, это делают, то надо ставить вопрос об увольнении к чертовой матери этого Авакова с его занимаемой должности. Вместе с работниками полиции он допускает избиение на 9 мая, то вот такие вот беспределы. Они что думают, что таким вот образом запугают меня или народ? Нет, народ уже не боится, и деток мы сегодня поздравим, и акцию сегодня проведем. Я вас всех прошу, приходите и покажите этой власти, что мы – за мир. И хватит убивать детей Донбасса», – заявила Бережная.