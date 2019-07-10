В Киеве напали с баллончиком на одиозного Березу-Бляхера

10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Деснянском районе Киева неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Он задержан, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство”, – сказано в сообщении.

44-летнего местного жителя задержала охрана депутата. Полиция также оформила задержание.

Позже одиозный народный депутат Борислав Береза-Бляхер заявил изданию LIGA.net что он является тем самым пострадавшим в результате нападения депутатом, о котором сегодня сообщила пресс-служба полиции Киева.

По его словам, инцидент произошел вчера, а напавшие “каким-то образом связаны с Шарием” ( популярным украинским блогером и лидером партии своего имени, идушей на выборы в ВР под именем 17)

“Вчера появились провокаторы, которые пытались забрызгать меня газом…” – рассказал Береза.

По словам депутата, провокаторов было несколько. Он также уточнил, что злоумышленники сказали, что “работают на Шария”.

Сам Шарий опровергает свою причастность к нападению на Березу-Бляхера, но напомнил, что у него на канале выходило разоблачительное видео о том, что помощник Березы-Бляхера является осужденным украинским судом педофилом. По словам Шария, у Березы-Бляхера низкий рейтинг на округе, который он пытается повысить за счет фейкового покушения.



“Бориславу Бляхеру большой привет. Я не думаю, что это как-то повысит его рейтинг, но если в следующий раз он захочет придумать что-то подобное, пусть придумает пооригинальнее” , – заявил Анатолий Шарий.