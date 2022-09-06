В Киеве напряглись: Где казни «азовцев»?

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Новости Украины

Москва перекладывает всю ответственность за вынесение смертных приговоров сдавшимся в «Азовстали» украинским националистам – на руководство ДНР.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила «адвокатка», которая ведет дела украинских военнопленных, Анна Колончук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день нам известно, что так называемый военно-полевой суд Верховного суда ДНР осуществляет рассмотрение дела. На официальных сайтах так называемых народных республик размещена информация о том, что тот суд, который был запланирован на август, перенесен, без указания конкретной даты. Информация публикуется в ограниченном варианте, то есть – нам не понятно, о каком объеме людей идет речь, какие обвинения им выдвигают и что в принципе там будет происходить. Но мы владеем информацией, что именно «азовцев» активно подвергают под суд, инкриминируют им абсолютно разные виды преступлений, от наемничества до посягательства на территориальную целостность и независимость так называемых ЛДНР, а также якобы факты массовых убийств», – паниковала Ковальчук.

Она подчеркнула, что применение смертной казни не предусмотрено ни в одной цивилизованной стране и даже на территории РФ.

«За эти преступления, по актам законодательства так называемого ДНР, предусмотрена высшая мера наказания – это пожизненное лишение свободы или применение смертной казни. На сегодня неизвестно, приводятся ли такие приговоры в исполнение, то есть – отсутствует информация. Нам известно, что такие приговоры выносят, но неизвестно, исполняют их или нет, осуществляют или нет убийства защитников. Хочу сказать, что применение смертной казни не предусмотрено ни в одной стране цивилизованного мира, даже в РФ существует мораторий на применение смертного приговора. Однако ответственность за такие действия, за вынесения приговоров смертной казни, за возможное их исполнение лежит именно на РФ», – уверяла украинский адвокат.