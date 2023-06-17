В Киеве напряглись: Россия может обнародовать «стамбульские соглашения»

Вадим Москаленко.  
17.06.2023 18:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


В ближайшее время, до украинского «саммита мира», который Зеленский обещал провести до встречи стран НАТО в Вильнюсе, Россия может обнародовать документ прошлогодних «стамбульских соглашений», демонстрирующий недоговороспособность Киева.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время, до украинского «саммита мира», который Зеленский обещал провести до встречи стран...

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«Я допускаю, что в ближайшее время будет обнародован тот парафированный стамбульский документ. Он минско-стамбульский, потому что изначально он начал готовиться ещё в Минске, а потом уже делегация переехала в Стамбул.

Мы помним, кто руководил, состав этой делегации – Арахамия, Чалый, Подоляк. С той стороны Мединский, больше не запомнил участников делегации.

И там был согласован проект определённого соглашения, который мог уже ложиться на стол лидеров. И, судя по риторике Путина и Лукашенко, я допускаю, что он может быть обнародован ими ближе к украинскому «саммиту мира».

Не знаю, независимые журналисты какого-нибудь «Коммерсанта» найдут [флешку] где-то под лавочкой возле Кремля.

Потому что таким образом я допускаю, что Россия может попытаться в очередной раз подорвать доверие к Украине, к любым политическим инициативам Украины, вот, мол, Минские соглашения подписали – не выполнили, «Стамбул» ратифицировали – не выполнили, какой смысл о чём-то договариваться?

Думаю, такая игра может быть сейчас разыграна со стороны России.

Я чуть-чуть больше знаю о том, что было в «Стамбуле», но пока что не время об этом говорить, потому что может навредить нашим интересам. [Инсайды] со стороны переговорной делегации, какие-то кусочки я видел того текста», – рассказал Бортник.

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