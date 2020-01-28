В Киеве напряглись в ожидании от Козака «мины с тройным дном»

28.01.2020, Киев, Максим Карпенко

С уходом помощника президента России Владислава Суркова с должности помощника президента РФ, курирующего вопросы Украины, для Киева ничего кардинально не изменится.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Владимир Фесенко, ранее обслуживавший интересы экс-президента Петра Порошенко, а в последнее время ставший поддерживать нынешнего главу государства Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего не поменялось по Крыму, да и не может поменяться, будем реалистами. Поэтому никаких принципиальных изменений в двусторонних отношениях или возврату к тому, что было до 2014 года не произойдет… А что изменилось по Донбассу? Перемирие, вроде бы, а ситуация с военными действиями на Донбассе, с погибшими, ранеными мало, почти не изменилась по сравнению с декабрем.

В переговорах – да, есть некоторое продвижение вперед, там сейчас устаканивают новые пункты разведения войск, возобновились переговоры о следующем обмене, но по всем принципиальным вопросам у нас кардинальные разногласия. Это статус ОРДЛО – для кого и в каком объеме, и как он закрепляется, и где, это вопрос о контроле над границей перед выборами и ряд других вопросов – никаких принципиальных изменений», – заявил Фесенко.

Он утверждает, что уход Суркова – это результат внутреннего конфликта между ним и бывшим вице-премьером РФ, нынешним замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.

«Вброс через [близкого к Суркову политолога] Чеснокова — это отражение тактических разногласий, которые могут сейчас проявиться сильнее между разными башнями Кремля. Если более конкретно, это намек на разногласия между Сурковым и Козаком.

Сурков. В чем его позиция? В том, чтобы ничего не менять. Либо Украина соглашается на капитулятивный вариант реализации «Минских соглашений», то есть неограниченная автономия так называемых ДНР и ЛНР при патронате Москвы (для нас это неприемлемо) – либо все остается так, как сейчас.

И это не замораживание конфликта, это сохранение конфликта в его нынешней форме как инструмента давления на Украину и отсутствие каких-либо изменений по отношению к Киеву. Отсутствие гибкости в том числе. Я так понимаю, Сурков был сторонником жесткой линии и по отношению к Зеленскому в том числе. У Козака другой подход, более гибкий. Но и, на мой взгляд, с определенными рисками для нас», – считает политолог.

Он также подчеркнул, что Козак пользуется большим доверием у президента РФ, с которым он знаком еще по работе в Санкт-Петербурге.

«Влияние Козака намного больше, потому что Путин знает Козака еще с питерских времен, у них более личные отношения – не просто политические, как с Сурковым. Сурков – это, скорее, человек из команды Медведева и это такая московская, скорее, команда. А мы знаем, у Владимира Владимировича Путина особое отношение к своим питерским. Вот, Козак относится к ним. У него более личное отношение к Козаку и, соответственно, доверие к Козаку. Поэтому статус Козака – не только официальный, но и неформальный, всегда был выше, чем у Суркова в отношениях с Путиным», – говорит эксперт.

Он подчеркнул, что что Украине не стоит расслабляться в связи с назначением Козака новым куратором на украинском направлении.

«Что произошло в Молдове в прошлом году? Сначала убрали Плахотнюка, местного олигарха, такого монопольного олигарха, который всем заправлял. Договорились проевропейские силы, создали новое правительство во главе с Майей Санду, проевропейским политиком, и политические силы, ориентированные на пророссийского президента Молдовы Додона. Они между собой договорились, создали коалицию, Плахотнюка убрали, несколько месяцев эта коалиция проработала. И что дальше?

Правительство Майи Санду ушло в отставку и теперь явно расширилось влияние Додона. Вот такая двуходовка произошла, но в итоге влияние России на Молдову явно увеличилось… Здесь явно, с прямым участием Козака Россия переиграла Запад. Пусть пока это не полный мат, а скорее шах, и качественное ослабление позиций проевропейских сил, но это произошло, и Козак принимал в этом непосредственное участие. Он был одним из архитекторов того, что произошло. Вот в этом есть риски.

Поэтому и Ермаку, и команде Зеленского в целом надо быть предельно осторожными…

Надо быть предельно осторожными. В том числе и с таким, вроде бы, более покладистыми, более гибким переговорщиком, которым может стать Дмитрий Козак. Потому то он может нам предложить такие вещи, которые могут выглядеть красиво и приемлемо, но с двойным, а то и тройным дном, где может быть заложена сильная мина. Поэтому надо быть очень и очень осторожными», – резюмировал Фесенко.