В Киеве напряглись: Запад и Россия зачистят Украину по примеру Молдовы

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Месседж президента РФ Владимира Путина о неизбежном восстановлении отношений между Украиной и Россией может быть предостережением о готовности Москвы и Запада навести совместными усилиями порядок в Киеве по примеру соседней Молдовы, где от власти был отстранен теневой «хозяин страны» олигарх Влад Плахотнюк.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это навеяно ситуацией в Молдове. Когда в Молдове Плахотнюк (кстати, друг бывшего нашего президента, он же тоже оттуда, президент бывший), фактически купил страну, она же небольшая, полтора миллиона, купил политиков всех – это достало всех. И европейцев достало, и достало россиян. Взяли и договорились, чтобы убрать Плахотнюка и новое правительство, причём и пророссийский Додон, и проевропейская партия в коалицию вошла.

Но знаете, как это называется по-другому? Коллективный протекторат. Когда государство не способно, и оно всё время кружится: одно правительство, другое правительство там, майдан один, там майдан второй, один за тех, один за тех – и это всё куплено, политический класс, куплено одним человеком, долго не протянешь…

Поэтому, фактически, что надо услышать у Путина: что может такой момент настать, когда они с Западом договорятся, что страна, что-то не то с ней: или коррупционеры, воры сидят, или непрофессионалы, либо вообще какие-то дети пришли, юные барабанщики и юные натуралисты, юннаты. И тогда они могут просто на ком-то остановиться и не трогать страну, она просто уйдёт с радаров, просто чтобы не мешала, просто чтобы она вообще не брыкалась – и всё. Просто территория», – рассказал политолог.