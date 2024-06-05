В Киеве напуганы: Если Китай плюнет, мы утонем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство делает очень недальновидные шаги, обвиняя Китай в попытке сорвать так называемый «саммит мира», который готовит Банковая. Это может привести к тому, что КНР разорвет торговые отношения с Украиной, для которой он является основным торговым партнером.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Извините, плюнуть в Китай – Китай утрется. Но если Китай плюнет, то можно и утонуть. Опыт Литвы же известен, как Литва в один момент выпала из-за Тайваня, из таможенных китайских каталогов. Минус десять миллиардов товарооборота. Ну как-то Китай это пережил, легче, чем Литва – точно. А у нас, как бы там ни было, посмотрите, до войны куда направлялся украинский экспорт, кто больше всего покупал того, что производит Украина – продовольствия, металла, химической продукции. КНР. Так говорить о Си Цзиньпине – простите, может быть, задача стоит такая, разругаться со всеми?», – заявил Золотарев.