В Киеве напуганы: Если Китай плюнет, мы утонем

Анатолий Лапин.  
05.06.2024 14:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Украина, Экономика


Украинское руководство делает очень недальновидные шаги, обвиняя Китай в попытке сорвать так называемый «саммит мира», который готовит Банковая. Это может привести к тому, что КНР разорвет торговые отношения с Украиной, для которой он является основным торговым партнером.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство делает очень недальновидные шаги, обвиняя Китай в попытке сорвать так называемый «саммит...

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«Извините, плюнуть в Китай – Китай утрется. Но если Китай плюнет, то можно и утонуть. Опыт Литвы же известен, как Литва в один момент выпала из-за Тайваня, из таможенных китайских каталогов. Минус десять миллиардов товарооборота. Ну как-то Китай это пережил, легче, чем Литва – точно. А у нас, как бы там ни было, посмотрите, до войны куда направлялся украинский экспорт, кто больше всего покупал того, что производит Украина – продовольствия, металла, химической продукции. КНР. Так говорить о Си Цзиньпине – простите, может быть, задача стоит такая, разругаться со всеми?», – заявил Золотарев.

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