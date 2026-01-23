В Киеве напуганы предложением Санду стереть Молдову с карты мира

Игорь Шкапа.  
23.01.2026 13:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 594
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Румыния, Украина


Ликвидация независимости Молдовы и ее поглощение Румынией грозит Украине крайне негативным последствиями. К такому выводу приходит украинский пиар-технолог Петр Герасименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В опубликованной изданием «Зеркало недели» его статье под красноречивым заголовком «Готова ли Молдова исчезнуть с карты? Сценарий, который больше не табу» он обращает внимание на примечательный нюанс.

«В этом январе президент Молдовы Майя Санду пересекла линию, которую раньше пытались не переступать лидеры республики. Она откровенно заявила, что поддерживает идею объединения с Румынией и проголосовала бы за нее на референдуме. Впоследствии это мнение повторил премьер-министр страны Александр Мунтяну», – пишет Герасименко.

Автор признает, что эта идея не пользуется поддержкой большинства жителей Молдовы (всего 38%, по данным свежей социологии), но подчеркивает, что «при определенных условиях можно увеличить долю сторонников унии».

«В Молдове противники вхождения в состав Румынии проживают преимущественно на территории Приднестровья, Гагаузии и в северной части страны. Такое региональное отличие в настроениях создает условия для сепаратизма в случае, если правительство в Кишиневе обратится к реальным шагам для вхождения в состав Румынии», – продолжает эксперт.

Он опасается, что Россия в этой ситуации «поддержит сепаратистские настроения в Приднестровье и Гагаузии».

Кроме того, отмечается, что для Украины сценарий поглощения Молдовы Румынией «создаст дополнительные риски, а не преимущества», поскольку усилится влияние румынских радикалов, требующих от Киева территориальных уступок.

«Раньше среди румынских политиков уже звучали голоса о необходимости вернуть под контроль Бухареста Северную Буковину и Южную Бессарабию. Высказывались антиисторические манипулятивные тезисы, что Украина — это «искусственное образование». С этими идеями, в частности, выступали евродепутат от партии S.O.S. Romania Диана Шошоаке, бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску, экс-соглава партии AUR, а ныне президент новообразованной партии «Консервативное действие» (ACT) Клаудиу Тирзиу.

После присоединения Молдовы количество желающих «восстановить историческую справедливость» за счет территории Украины может даже вырасти. Это было бы очень нежелательным сценарием для Киева», – тревожится Герасименко.

