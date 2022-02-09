В Киеве напуганы российской эскадрой – от турок требуют закрыть проливы

Новости Украины

В Черное море зашел отряд больших десантных кораблей Балтийского флота, выполнявших ранее задачи у берегов Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, в ближайшее время к ним присоединятся еще три аналогичных корабля Северного флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным военного ведомства, БДК «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» примут участие в военно-морских учениях, которые в ближайшие дни пройдут на Черноморском флоте.

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Заход российских БДК других флотов в Черное море всерьез взволновал украинских наблюдателей, которые призвали Турцию, контролирующую проливы, закрыть проход через Босфор и Дарданеллы.

А бывший крымский экономист Андрей Клименко, отслеживающий на западные гранты морскую активность из Киева, в своем блоге открыто порадовался тому, что российские БДК попали в шторм:

«Получайте: порывы ветра до 25 м/с, высота волн в Черном море – до 3,5 м. Но по состоянию на сегодняшний день мы смогли об этом договориться только до 10 утра 09.02.2022. Затем может утихнуть. Но мы работаем».

По мнению бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, БДК Балтийского и Северного флота могут значительно усилить Черноморский флот при необходимости, но украинской стороне беспокоиться не стоит, так как планов атаковать ее у российских моряков нет.

«Крым надо защищать, потому что все время звучат слова о том, что его собираются то захватывать, то обстреливать. А БДК – это те корабли, которые пустыми не ходят. Они наверняка имеют на борту морских пехотинцев, технику. Это существенная поддержка Черноморского флота, потому что средства доставки, средства высадки у нас тоже не многочисленны, их не тысячи. Вообще, проведение любой десантной операции – это одна из самых сложных операций. Она затратна и требует достаточно много сил обеспечения. Но в Черное море они заходят не для десантных операций, а для проведения учений. Мы же сказали, что нападать на Украину не будем, поэтому им нечего переживать», – заявил Комоедов «ПолитНавигатору».

С ним соглашается военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Если бы у нас был план на силовые решения, то, безусловно, такая большая группировка десантных средств могла бы позволить России осуществить достаточно масштабную десантную операцию в любую точку Азовского или Черного моря. Естественно, это головная боль для Украины. Но так как никаких военных операций не планируется, то, скорее всего, заход БДК можно рассматривать как дальний поход наших кораблей. Сходили, прогулялись и вернутся. Постоят немного, пополнят запасы и пойдут обратно», – сказал Шурыгин.

Капитан 1-го ранга Сергей Горбачев отмечает, что украинские призывы к Турции о блокаде проливов тщетны – Россия действует в соответствии с конвенцией Монтрё, поэтому запретить ей проход невозможно.

«Россия как великая морская держава, как ведущая черноморская держава, в полной мере руководствуется конвенцией Монтрё. В данном случае все, что происходит, соответствует всем тем параметрам и нормам, которые в конвенции прописаны. Турция, как гарант выполнения конвенции, как страж проливов, за всем этим строго следит. И всякого рода претензии Украины либо какой-то другой державы – это пожелания в пользу бедных. И на эти пожелания они получат лишь от мертвого осла уши, больше ничего», – резюмировал Горбачев.