В Киеве насчитали, что украинская ГТС «в восемь раз надежней российской»

31.01.2022  16:00 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украина якобы инвестирует в свою газотранспортную систему сотни миллионов долларов, а потому ее состояние удовлетворительное.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина якобы инвестирует в свою газотранспортную систему сотни миллионов долларов, а потому ее состояние...

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«Состояние нашей ГТС удовлетворительное. Мы эксплуатируем её в соответствии со всеми регламентами. Мы в 2021 году инвестировали в ремонты, техобслуживание и диагностику более 280 миллионов долларов. Это очень большие деньги, 8 миллиардов гривен. У нас работает 11 тысяч сотрудников, которые каждый день обслуживают эту ГТС», – сказал Макогон.

Он утверждает, что украинская в разы надежней российской.

«Стандартный показатель надёжности – это количество аварий. И по аварийности наша система в восемь раз надёжней российской. Поэтому я рекомендовал бы господину Путину обратить внимание на собственную систему, а мы за нашей посмотрим сами», – добавил гендиректор.

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