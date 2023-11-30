В Киеве «нашли способ» – как засудить Соловьёва и Скабееву

Вадим Москаленко.  
30.11.2023 16:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина


Поскольку даже страны западного блока не хотят признавать СВО «геноцидом» кого-либо, бандеровские пропагандисты должны прибегнуть к новым методикам очернения России за рубежом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила руководитель Департамента противодействия информационным угрозам Центра противодействия дезинформации СНБО Анаит Хоперия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку даже страны западного блока не хотят признавать СВО «геноцидом» кого-либо, бандеровские пропагандисты должны...

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«Кремлёвские пропагандисты… Для нас это не новость, что они существуют, и они будут существовать и дальше. Наша задача – фиксировать все эти материалы.

К сожалению, наши западные партнёры не хотят слышать историю о том, что мы хотим доказать, что всё-таки у нас был геноцид, что российские военные всё-таки ответственные за это», – трепалась Хоперия.

Она предложила использовать «записи прослушки российских солдат» для очернения России за рубежом.

«Но мы придумали и дальше прорабатываем такую методологию, то если прослушивать опубликованные ГУР прослушки российских солдат, которые были на нашей территории, и повторяли точно такие же нарративы, как у пропагандистов, мы можем констатировать, что это был призыв к геноциду. И если солдаты повторяют, то промывка мозгов сработала.

Мы должны продолжать доказывать, не опускать руки. И эти люди на экране (российские телеведущие Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселёв, Маргарита Симоньян – прим.) должны понести ответственность за то, что они сделали и делают дальше», – добавила пропагандистка.

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