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02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Политика, Спецслужбы, Транспорт, Украина
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В Киеве нашли стрелочника за полет Бойко и Медведчука в Москву

Из-за полета газового лоббиста Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы, передает корреспондент политНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации. Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.

«Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются», — говорят в ГБР.

Напомним, что 22 марта Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым. В украинском политикуме и СМИ разразился скандал. Оппозиция обвинилав Петра Порошенко в негласном содействии Бойко и Медведчуку для создания выгодном картинки “пророссийского реванша” с целью консолидации националистического электората президента. В свою очередь, лидер ахметовской части Оппоблока Александр Вилкул обвинил бывших однопартийцев в подыгрывании Порошенко. Кроме того, выяснилось, что ввиду действующего запрета на прямое авиасообщение между Киевом и Москвой “добро” на такой рейс могли дать только с прямой санкции Петра Порошенко и главы Госавиаслужбы.

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