В Киеве нашли связь между декоммунизацией и нищетой

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Уровень жизни в Белоруссии в полтора раза выше, чем на Украине, при этом в стране нет и не было никакой декоммунизации, как и нет необходимости менять президента на деятеля театрального искусства.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть косвенный пример того, как люди к этому относятся, хотя, есть и прямые – есть опросы общественного мнения, где спрашивают, за 8 Марта или против, во всех этих опросах большинство против декоммунизации этих праздников. Но я хочу косвенный пример привести. Какой политический деятель ближнего и не только ближнего зарубежья самый популярный у украинских граждан? Это батька Лукашенко, причём с большим отрывом, на втором месте Меркель и так далее.

Я недавно был в Минске, еду по этим улицам, и все они коммунистически называются – Интернационал, Карл Маркс, Энгельс, Розы Люксембург, в центре всё такое. Есть какая-то связь между декоммунизацией и нищетой, в которой оказалась наша страна. А вот в Белоруссии нет никакой декоммунизации, и я бы сказал, нет таких «чёрных лебедей», которые пролетают и меняют Лукашенко на какого-нибудь деятеля театрального искусства, а жизненный уровень примерно в полтора раза выше, чем на Украине», – заявил Погребинский.

При этом эксперт подчеркнул, что Лукашенко ведёт достаточно независимую от России политику.

«Постоянно у них есть какие-то тёрки. Тем не менее, проблемы, связанные с жизнеобеспечением белорусских граждан, ему удаётся решать в интересах этих граждан с помощью РФ, несмотря на все проблемы. Мы же знаем прекрасно, он не признаёт Крым российским и масса других вещей, где он демонстрирует как бы такую внешнеполитическую субъектность», – отметил политолог.

«Хотел бы, чтобы Украина тоже приобрела такую субъектность по отношению к решениям в ООН, которые предлагают США, я что-то такого не припомню. Есть только один случай мне известный – когда Украина не признаёт независимость Косова, а западные страны и США признают», – добавил Погребинский.